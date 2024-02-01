韓國半導體出口回溫 輸出中國隔20個月首轉正

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾1日專電）韓國半導體產品出口回溫，1月出口額約94億美元，年增56.2%，創73個月以來最大增幅；對中國出口受帶動，時隔20個月轉為正成長，中國重登韓國最大出口國。

韓國產業通商資源部今天公布1月進出口動向，1月出口額共計546.9億美元（約新台幣1.6兆元），年增18%，連續第4個月維持正成長，也是2022年5月以來年增率首次重回雙位數。

15項主要出口品項中，共有13項在1月出口較去年同月增加，作為主要出口支柱的半導體品項出口額達93.7億美元，大幅年增56.2%。在半導體品項中，記憶體1月出口額達52.79億美元，年增逾9成，遠超過整體半導體品項增幅。

在去年韓國半導體出口遲滯下，維持整體出口動能的汽車產業也表現穩定，在國際電動車需求減緩的負面預期中，1月仍出口62億美元，年增24.8%。

以韓國出口地區來分，去年12月一度被美國奪下最大出口國寶座的中國，在今年1月以107億美元出口額重回第一，年增16.1%。對美國出口額雖再次被中國追過，但連續6個月維持年增，以102億美元達到歷年同月最高出口紀錄。

除對中出口占比最高的半導體出口額連續3個月增加，機械設備、面板等商品對中出口也轉為正成長，帶動自去年第一季觸底開始反彈的韓國對中出口增幅睽違20個月轉為正成長。但以整體貿易狀況來看，韓國對中國貿易額仍維持17億美元逆差。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

韓聯社報導，產業部長安德根表示，在各項出口數據明顯回溫的狀況下，韓國今年出口實績有望達成歷年新高紀錄，並訂下7000億美元目標。

韓國銀行總裁李昌鏞今天出席活動也對未來經濟預期表達樂觀，並指出世界經濟雖在升息影響下成長遲滯，但這段時間以來表現不振的商品貿易都已逐漸出現回溫跡象，認為韓國出口成長擴大有助彌補國內消費市場低迷的負面因素。(編輯：韋樞)1130201