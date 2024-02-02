房仲：去年住宅建照連5年突破14萬戶 辦公類表現佳

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（中央社記者潘智義台北2日電）內政部統計月報資料顯示，2023年住宅核發建照量為14.6萬戶，連續5年突破14萬戶，但年減19%，表現較好的是辦公類的建照量核發139萬坪，是1999年統計以來的次高。

內政部統計月報資料顯示，2023年核發建照數量包括住宅、工業、辦公都較2022年衰退，雖然都還是歷史相對高量，卻可反映開發商的信心從樂觀逐漸恢復到理性。

信義房屋新聞稿引用統計指出，去年住宅建照核發數量達14.6萬戶，年減19%，連續5年核發建照數量超過14萬戶，這波是1995年以來的最大請照潮，去年核發住宅建照數量前幾名分別為新北市的2.6萬戶，台中市的2.5萬戶，桃園市1.9萬戶，高雄市1.8萬戶，有大量重劃區供給的區域，仍是市場上的推案熱區。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現階段因為缺工與造價大幅上揚發包不易等因素，加上去年有平均地權條例等影響，導致開發商對於手上土地的開發時程規劃相當謹慎，因此出現核發住宅建照數量衰退的狀況。

不過，辦公市場表現仍相對穩定，除了台北市辦公市場興建火熱外，去年台中市場的辦公建照量也爆出大量，北市以外的辦公市場長期缺乏推案供給，開發商也看好市場缺口開始布局推出辦公產品。

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另外，信義房屋說明，工業倉儲類的建照面積去年核發215萬坪，年減約17%，可能與景氣較為遲緩，企業擴增腳步放慢有關，核發量第1名是桃園市，其次則是新北市，至於辦公服務類的建照核發面積為139萬坪，雖然年減幅度仍達6%，不過仍是1999年統計以來的第2高量。

去年核發辦公室第1名仍是台北市，核發建照面積38萬坪，主要台北市企業與服務業數量眾多，辦公市場租賃買賣需求活絡，不過台中市去年辦公服務核發建照面積達34萬坪，北市以外的辦公長期未有大量推案，開發商嗅到商機開始往北市外推案。（編輯：趙蔚蘭）1130202