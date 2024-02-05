工商界籲取消未分配盈餘課稅 財部：現行制度適當

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（中央社記者張璦、劉千綾台北5日電）工商團體拋出政府應取消未分配盈餘課稅，並廢除貨物稅與印花稅等訴求；財政部回應，為減輕企業稅負，未分配盈餘加徵稅率10%降至5%，實質投資還能列為減項免徵，該制度應屬適當、無須取消，至於未來若要課徵碳稅，將併同檢討貨物稅。

工商協進會認為，政府近年稅收超出預算數，企業面對地緣政治風險、淨零轉型等挑戰，需要政府幫忙；保留盈餘再投資是企業成長的重要動力，現行未分配盈餘加徵5%的作法，影響企業累積穩定自有資金的意願，可能抑制對未來轉型升級的動能。

對於放寬保留盈餘及法定盈餘公積的限制，工商協進會提出3點建議，第1，廢除未分配盈餘課稅，以免影響企業資本累積及轉型升級；第2，修正未分配盈餘計算基礎暨修改「所得稅法」66條之9第2項；第3，未分配盈餘實質投資減免適用範圍增加研發支出、品牌行銷支出、股權投資等。

財政部表示，為減少公司盈餘不分配給股東產生的避稅問題，世界上其他實施兩稅合一制度的國家，公司所得稅與個人所得稅最高稅率的差距通常不大，不過，台灣實施兩稅合一後，個人綜合所得稅的法定最高稅率為40%，企業營利事業所得稅的法定最高稅率為20%，兩者相差20個百分點，因此才採取未分配盈餘加徵營所稅的配套措施。

財政部官員進一步指出，考量有些企業須藉保留盈餘累積自有穩定資金，為適度減輕其稅負，並協助對外籌資不易者及中小型新創累積未來轉型升級的投資動能，自107年度起，加徵稅率由10%調降至5%。

官員表示，同時，企業若以未分配盈餘進行實質投資，報稅時可列為未分配盈餘減除項目，免加徵5%營所稅，已起到鼓勵投資效果；整體而言，目前制度應屬適當。

根據財政部統計，未分配盈餘加徵5%營所稅，近3年平均一年稅收約是新台幣400多億元。

此外，工商協進會建議，檢討或廢除貨物稅，並思考轉型能源稅（或公課）的可能性，以落實稅賦公平合理化；工總則表示，接近90%的貨物稅收集中在車輛與油氣類，本質上是選擇性地針對特定貨物課徵，形成差別待遇。

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財政部官員表示，台灣目前是採碳費先行，因此將先端視碳費實施情形，再評估碳稅接軌的必要性與可行性，未來若要課徵碳稅，會併同檢討貨物稅的課稅項目。

工商協進會也建議廢除印花稅，以避免干擾企業營運、重複課稅及交易成本，另也建議刪除承攬契據的印花稅。對此，財政部官員表示，印花稅是地方政府重要稅收及施政財源，須審慎評估存廢議題，先前多次徵詢地方，基於財政自主及稅收考量，均不贊同廢止。（編輯：潘羿菁）1130205