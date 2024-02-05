研調：農曆新年稼動率下降 電視面板價格2月上漲

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（中央社記者潘智義台北5日電）由於2月適逢農曆新年假期，工作天數少，面板廠調降產能利用率，研調機構集邦科技今天公布2月上旬電視面板報價上漲，尤其55吋以上電視面板漲勢最明顯。

集邦科技研究副總經理范博毓表示，以面板廠供給端來看，2月工作天數原本就少，又有農曆新年假期，預期面板廠平均稼動率將降至60%以下，加上供應鏈的電視面板庫存不高，面板廠調控產能策略奏效，可望逐步刺激電視面板需求回溫。

同時，集邦說明，面板模組用偏光板上游膜材供給不順問題擴大發酵，預期2月電視面板價格將重返漲價格局。目前預期2月32吋、43吋與50吋每片將上漲1美元，55吋將上漲2美元，65吋與75吋將上漲3美元。

范博毓解釋，液晶顯示器（Monitor）面板需求雖然處於淡季低谷，但在面板廠減產，紅海航運狀況不穩，以及偏光板膜材供應不順等問題同步發酵下，部分下游客戶拉貨意願提高，以規避可能的風險。

2月電視面板價格確立上漲態勢下，面板廠獲得較多信心，預期2月液晶顯示器面板價格，不含背光模組面板將率先上漲0.1至0.2美元。面板模組價格則維持全面持平態勢。

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他說，筆電面板需求在第1季仍處於淡季，因市場需求不振，品牌客戶仍要求面板廠維持降價趨勢。不同面板廠在面臨壓力下態度不一，後進面板廠仍積極想要擴大市場占有率，因此搭配價格操作策略，較願意迎合品牌客戶的要望，同時也會給予其他既有面板廠更大壓力。

在競爭態勢下，集邦認為，筆電面板價格仍不易見到全面止跌，預期2月筆電面板僅部分機種可望持平，高階廣視角機種預期將下跌0.1美元，16比10機種預期將下跌0.2至0.3美元。（編輯：趙蔚蘭）1130205