金控2023年第4季砍海外曝險 前10大曝險國僅3處增持

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（中央社記者謝方娪台北5日電）金管會今天公布金控集團海內外曝險最新變化，2023年第4季金控前10大曝險國家或地區中，包括美國在內等7處曝險下滑，僅對南韓、澳洲及香港曝險呈現上升。

金管會自2015年第2季起按季對外揭露金控集團海內外曝險統計，曝險包括同業拆存、放款及投資總金額在內。

金管會今天揭露，截至2023年第4季全體金控海外曝險總額下滑至近新台幣26兆3481億元，季減3480.35億元，減幅達1.3%；另一方面，全體金控對台灣曝險總額首破43兆元、達43兆1569億元，季增2.03%。

金控前10大曝險國家或地區，依序為美國、中國、英國、法國、澳大利亞、南韓、香港、日本、加拿大、阿拉伯聯合大公國，與2023年第3季相同，其中美國已至少連35季居金控海外最大曝險國。

按單季曝險增減觀察，金控前10大曝險國家或地區中，2023年第4季金控調節對美國、中國、英國、法國、日本、加拿大及阿拉伯聯合大公國共7國曝險，僅對南韓、澳大利亞及香港曝險走升。

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其中，全體金控對美國曝險季減673.88億元，降至9兆1376億元，減幅0.73%；對中國曝險季減43.62億元至2兆1952億元，減幅近0.2%。全體金控對澳大利亞曝險季增166.18億元、對南韓曝險季增645.49億元、對香港曝險季增161.6億元。

整體而言，全體金控對美國及中國曝險各占海外曝險總額的34.68%及8.33%，另對英國、法國、澳大利亞及南韓曝險皆逾兆元以上，對香港曝險近9970億元，亦已逼近兆元大關。（編輯：張均懋）1130205