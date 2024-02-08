金管會：春節移工匯薪資回母國 APP匯兌服務不打烊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北8日電）今年農曆春節假期長達7天，金管會表示，在台印尼、菲律賓、越南及泰國等國籍移工，仍可透過核准的3家外籍移工匯兌公司所提供的APP匯兌服務，將薪資匯回母國，匯兌服務不打烊。

金管會目前許可3家外籍移工匯兌公司提供匯兌服務，分別為統振、東聯互動和數位至匯，有多語言版本的手機APP，提供供外籍移工到便利商店或ATM等管道繳款，並設有外籍移工母語的線上客服人員提供協助。跨境匯兌服務有效解決外籍移工面臨的交通、工作、語言及時間等難題，也降低跨境匯款的成本。

金管會指出，跟據相關業務管理辦法，辦理匯兌業務時，每一年外籍移工的匯款金額，每筆不得超過等值新台幣3萬元，每月累積金額不得超過等值新台幣5萬元，每年則不得超過等值新台幣40萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據勞動部數據，截至去年12月底，全台移工約為75.3萬人，小額匯兌需求成長。金管會表示，以便捷的匯兌方式，引導外籍移工透過合法核准的經營機構辦理匯兌，達到普惠金融的目的。

金管會指出，後續如果外籍移工與匯兌公司若產生爭議，除向公司申訴外，也可透過金融評議中心取得協助，保障自身權益（移工匯兌爭議處理專區網址：https://www.foi.org.tw/Article.aspx?Lang=1&Arti=8452）。（編輯：楊凱翔）1130208