全家葉榮廷談新春展望 超商關鍵能耐為動能和驅動力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北15日電）全家董事長葉榮廷今天在龍年開工第一天，向全體員工發表談話。他說，全家去年走在正確營運軌道，今年零售業競爭已進入深水區，考驗超商兩種關鍵能耐，也就是快速彈性調整「動能」以及對改變顧客行為「驅動力」；他並期待今年營運能更上一層樓。

葉榮廷今天透過內部系統發信給員工，他指出，零售業產業競爭已進入深水區，意味著競爭者開始走入跨業、跨界，商品不再只是上架就賣，要比拚的是差異化商品和服務，也就是驅動力，創造吸引消費者的勾子，才可能勝出。

他說，動能指的是內部快速應對的組織力，而對應跨業態競爭模糊，驅動力需思考何種商品或服務能吸引顧客，如全家近年主攻鮮食，啟動「百億布局攻鮮食」計畫。

葉榮廷表示，全家去年表現可圈可點，從零售業3大營運指標，市場規模影響力、既存店單店營收前年比、毛利率檢驗，去年底持續展店達4234店，既存店單店營收成長創新高，毛利率亦成長，代表品牌差異化的泛鮮食構成比提前達標、突破33%，意味走在正確營運軌道上。

在政治部份，葉榮廷認為，地緣政治都可能為國際經濟情勢、原物料成本等，帶來難預測卻巨大的變化。在經濟面向，2023年物價通膨較2022年緩和，且經濟成長率也逐月上揚、倒吃甘蔗，可期待今年會更好。另外低碳經濟也將成新商機與新經營課題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在社會面向，葉榮廷指出，高齡化、大缺工是不可逆趨勢，疫情後讓民眾對健康需求更細分化、日常化，像過往豆漿只分有糖、無糖、低糖，現在還有加鈣、加蛋白；全家長期推動Clean Label少添加、健康志向鮮食商品，未來應抓住新健康趨勢。

在科技面向，葉榮廷認為最需要關注生成式AI 與IoT落地的發展，將可延伸出D2C（Direct-to-Consumer，不透過中間商，直接建立官方銷售管道）商模，距離消費者最近的實體店將有其利基。（編輯：潘羿菁）1130215