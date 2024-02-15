台電強韌電網計畫助攻 士電、華城1月營收亮眼

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）重電族群1月營收陸續揭曉，其中士林電機1月營收新台幣39.08億元，創單月新高，華城電機1月營收6.75億元，為同期次高，均受惠綠能和台電強韌電網計畫拉貨動能。

士電今天下午公布1月自結合併營收39.08億元，月增39.24%，較去年同期成長23.72%，創單月新高。

法人指出，士電持續受惠能源轉型、台電強韌電網計畫，以及重電電裝品3大商機，其中在變壓器產品，士電以往外銷美國風力及太陽能應用變壓器，市場變壓器需求成長，國際大廠變壓器交貨時間拉長，士電積極爭取電力公司訂單，今年訂單已滿。

展望今年營運，士電先前預估，重電事業群可維持雙位數百分比成長，今年電裝事業群電動車產品開花結果，士電積極擴充大型變壓器產品線，預估今年底完成，2025年第1季可上線投產，產能貢獻度可增加25%至30%。

華城下午公布1月自結合併營收6.75億元，月減73.8%，較去年同期大增266.59%，站上歷史同期次高。華城指出，1月較去年同期增加，主要是公營及外銷案依顧客交期認列，因此1月營收起伏變化較大。

華城持續受惠外銷、台電強韌電網計畫、綠能3大成長動能，外銷受惠美國基礎建設法案和削減通膨法案等，加上台電強韌電網計畫10年約新台幣5645億元，以及綠能需求挹注。

華城先前預期今年和2025年訂單已在手，外銷比重持續擴大，今年整體業績成長目標維持雙位數百分比幅度。（編輯：張均懋）1130215