國發會邀民眾提開放政府建言 為下階段指路

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（中央社記者潘姿羽台北16日電）國發會今天發布新聞稿指出，為了研擬新一階段「台灣開放政府國家行動方案」，已於公共政策網路參與平台（https://gov.tw/3aG）開放徵集各界對承諾事項的建議，各界可踴躍提案，讓全民共同決定開放政府的下一步。

「開放政府夥伴關係聯盟（Open Government Partnership）」於2011年成立，致力推動全球開放政府的治理理念，強調透過落實公私協力精神，促進民間與政府間的互信，關注議題包括政府資訊公開透明、反貪腐、公民參與及數位治理等，與台灣推動民眾參與、開放透明的核心價值相符，目前計有75個國家會員、104個地方政府會員。

2021年，台灣正式啟動首部開放政府國家行動方案，是推動開放政府重要里程碑，從方案的規劃研擬到執行實施，均按照國際組織「開放政府夥伴關係聯盟」相關規範，由政府和民間秉持公私協力精神共同完成，執行期間至2024年5月。

國發會指出，台灣啟動開放政府國家行動方案的主要目標，是向國際社會展示實現開放政府的決心，強化台灣與國際理念相近國家的連結。

由於現行開放政府國家行動方案將於2024年5月屆期，國發會邀請民眾參與下階段行動方案的撰擬過程，現正展開「承諾事項」徵集。「承諾事項（commitment）」是行動方案中的重點，代表政府和民間共同提出的開放政府改革承諾，被列入行動方案後，將由雙方秉持公私協力精神推動。

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國發會表示，已於公共政策網路參與平台開放徵集各界提案，徵集期間至113年3月8日，只要符合透明、參與、課責、涵容的開放政府核心精神，各界均可提供施政意見與想法，未來可望透過開放政府國家行動方案中的承諾事項實現。

國發會說明，目前正同步蒐集政府機關與民間提出的承諾事項提案，提案建議蒐整完成後，將提交「行政院開放政府國家行動方案推動小組」，進行討論選案確認。（編輯：楊凱翔）1130216