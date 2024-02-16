和泰車：台灣車市估45萬輛 旗下3品牌登錄拚新高

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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）2023年車市掛牌達47.7萬輛，創下18年新高，汽車龍頭和泰車今天預期，今年台灣新車市場規模將達45萬輛，旗下TOYOTA、LEXUS、HINO等3大品牌總登錄數拚17萬輛，目標創歷史新高，市占率要達到37.8%。

和泰車和國瑞汽車今天中午舉行新春聯誼會，展望今年，和泰車總經理蘇純興表示，購車需求穩定成長，全球車廠生產供應穩定，預期台灣新車市場規模可到45萬輛，面對全球車廠轉型和市場變動，和泰各關係企業以創造移動永續全新時代為目標。

和泰車管理本部本部長劉松山說明，去年受惠高級乘用車供應回穩，以及多款一般乘用車新車型導入，去年台灣新車市場規模47.7萬輛，創下18年新高，較2022年43萬輛成長11%，其中TOYOTA總登錄數12.9萬輛，市占率27.1%，LEXUS登錄數3萬65輛，占豪華車市占率26.8%，HINO在商用車市占率到36.4%，3.49噸以上市場登錄7245輛。

劉松山指出，去年和泰車旗下TOYOTA、LEXUS、HINO等3大品牌總登錄數16.6萬輛，在台灣市占率34.9%，蟬聯22年台灣車市冠軍。

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展望今年台灣車市，劉松山表示，全球地緣政治風險，各國央行貨幣政策走向未明，COVID-19疫情缺車訂單已解消，加上政府持續推動汰舊換新政策，內需消費市場穩定成長，各車廠生產供應回穩，預估今年台灣新車市場規模可超過45萬輛。

展望和泰車今年銷售目標，劉松山指出， 旗下TOYOTA、LEXUS、HINO等3大品牌總登錄數拚17萬輛，目標創歷史新高，市占率要達到37.8%。（編輯：楊凱翔）1130216