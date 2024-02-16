是方連6年獲利創高 擬配現金股利10.6元

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（中央社記者江明晏台北16日電）中華電信旗下小金雞是方電訊去年每股盈餘（EPS）11.84元，營收獲利連6年創歷史新高，是方也公告每股將配發現金股利10.6元，配息率達90%。

是方電訊今天公告去年財報，2023年營收新台幣32.4億元，稅後淨利高達9.2億元，年成長率10.1%，每股盈餘（EPS）11.84元，年增約5.3%；毛利率48.9%、淨利率28.4%、營業利益率35.5%「三率三升」，續創歷史新高，是方自107年掛牌上櫃6年以來，營收及獲利均年年創歷史新高。

是方也公告盈餘分配，每股將配發現金股利10.6元，配息率達90%。

是方董事長吳彥宏表示，去年因配發1元股票股利，讓是方股本增加了10%，但全年度仍繳出創高成績單，去年4大產品線中，IDC及雲端應用服務合計營收占比已近50%，隨著LY2 AI智能資料中心投入商轉後，預估今年IDC及雲端應用服務2大產品線，合計營收占比將一舉過半。

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吳彥宏強調，面對襲捲全世界的AI科技浪潮，是方電訊營運團隊全力迎戰，將網路資料中心全面升級為「人工智能資料中心」（AIDC），並致力推動AI、AIDC以及高效能運算（HPC）間的應用合作，創造出更多樣化的AI雲端應用服務產品。

是方總經理劉耀元說，全球資料中心市場規模將從2021年的500億美元、成長到2030年的1200億美元，年複合成長率（CAGR）12%；是方LY2 AI智能資料中心目前已有多家客戶簽約預訂，還有多家國際級客戶也在洽商中，成為未來3至5年營收及獲利成長動能。（編輯：林克倫）1130216