更多編輯台推薦新聞：
法國人看劇要配音不愛字幕 六人行辛普森家族說法語背後有原因
文化

法國人看劇要配音不愛字幕 六人行辛普森家族說法語背後有原因

陳俊翰患罕病SMA僅頭手能動 棄海外治療返台為病友爭平等醫療
政治

陳俊翰患罕病SMA僅頭手能動 棄海外治療返台為病友爭平等醫療

珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒
生活

珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

期貨ETF商品屬性複雜 證交所增訂3階段提醒機制

2024/2/16 18:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北16日電）ETF成為投資人新寵，ETF種類也愈來愈多，證交所特別提醒，投資人交易期貨ETF應注意3大管控措施。

證交所今天發布新聞稿表示，期貨ETF商品屬性複雜，為了讓投資人能注意該商品的特性及其風險，證交所除強化商品辨識度，於期貨ETF證券簡稱中加入「期」字；於期貨原型ETF證券代號後加入U、於期貨槓桿反向ETF交易代號後加入L及R；並於期貨槓桿反向ETF之證券簡稱加入「正2」及「反1」外，增訂期貨ETF 3階段提醒機制。

如期貨ETF最近10個營業日，平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達一定比例以上，將分階段啟動相關措施。達65%以上，將取消信用交易、停止借券及當沖交易；達75%以上，將預收投資人款券；達85%以上，將限制投資人買進。

其次，如期貨ETF自採行上述措施日起之連續30個營業日，每日單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅回復至一定比例，分階段恢復（取消）下列措施。未達65%，恢復信用、借券及當沖交易；未達75%，取消預收投資人款券；未達85%，取消限制投資人買進。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

證交所表示，投資人交易期貨ETF應特別注意期貨ETF 3大管控措施，由於現行14檔期貨ETF原始發行價格均為20元，故當期貨ETF單位淨值7元以下時，啟動第一階段措施為取消信用交易、停止借券及當沖交易。

如期貨ETF單位淨值5元以下時，啟動第二階段措施為須預收投資人款券；如期貨ETF單位淨值3元以下時，啟動第三階段措施為投資人不能買進而只能賣出；嗣後如期貨ETF單位淨值回復時，分別高於3元、5元及7元，亦分3階段恢復（取消）前述管控措施。（編輯：趙蔚蘭）1130216

#ETF
#證交所
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.23