住宅地震險有效保單350萬件 全台投保率未破4成

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（中央社記者謝方娪台北16日電）財團法人住宅地震保險基金統計，截至2023年底止，全台住宅地震險有效保單共350.4萬件，全台平均投保率不到4成；檢視有效保單分布，有23.77%集中新北及基隆，14.17%落在高屏及澎湖。

根據財團法人住宅地震保險基金統計，截至2023年12月31日止，住宅地震險全台累積責任額達新台幣5兆8609.5億元，有效保單件數達350萬4007件，若以全台住宅戶數925萬8752戶為基礎，全台平均投保率為37.85%。

檢視住宅地震險有效保單分布地區，以新北及基隆逾83.2萬件最大宗，占比達23.77%；高屏及澎湖逾49.6萬件，占比14.17%；台中47.5萬件，占比13.56%；桃園42萬件，占比11.99%；台北近39.2萬件，占比11.18%。

嘉南地區住宅地震險有效保單共32.6萬件，占比9.32%；新竹18.7萬件，占比5.35%。苗栗、南投、彰化、雲林、花東、宜蘭、金門及其他列嶼，住宅地震險有效保單占整體有效保單均不到3%。

金管會表示，921地震造成住宅損失金額高達1284億元，當時民眾投保地震保險比率僅0.28%，為強化運用保險機制分攤重大天然災害風險、保障民眾居家財產安全，自2002年起，民眾投保住宅火災險已自動涵蓋地震基本保險保障，即住宅火災及地震基本保險。

其中，地震基本保險保障範圍，包含因地震震動，地震引起的火災、爆炸、山崩、地層下陷、海嘯、洪水等危險事故，造成住宅建築物倒塌或不堪居住的全損時，以重置成本為基礎，最高理賠保險金額150萬元及臨時住宿費用20萬元。民眾可視需求加保超額地震保險以提高保額。

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至於住宅火災保險保障範圍，除了火災、閃電雷擊、爆炸、航空器及其零配件的墜落、機動車輛碰撞等事故所致保險標的物損失，及保戶因保險標的物發生火災等事故對第三人依法應負賠償責任外，也提供住宅火災額外費用補償、住宅颱風及洪水災害補償等。

金管會呼籲，民眾可檢視自家住宅風險，適時規劃投保住宅火災及地震基本保險，若有意了解住宅火災及地震基本保險內容或投保程序，可洽財團法人住宅地震保險基金、產險公會或各家產險公司。（編輯：林克倫）1130216