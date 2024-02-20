電動車保單下半年有望問世 保險局22日審參考條款

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（中央社記者謝方娪台北20日電）產險公會今天舉行新春團拜，金管會保險局長施瓊華表示，22日將審查公會送來的條款，預計今年首季敲定電動車專屬保單示範條款後，第2季確定參考費率。外界估計，下半年電動車保單有望正式問世。

產險公會今天上午舉行新春團拜，除了產險公司高層雲集，施瓊華、金管會保險局副局長林志憲、金管會保險局產險監理組長陳嵐君、保發中心董事長簡仲明、產險公會理事長李松季、壽險公會秘書長林金樹、壽險公會副秘書長金憶惠等均受邀出席。

李松季在致詞時表示，隨全球氣候環境劇烈變遷，汽機車排放的溫室氣體破壞環境甚劇，電動車未來將成汽車保險主流，但因電動車車價、車輛零件、維修方式及損失幅度等皆與一般燃油車不同，產險公會已著手研議電動車專屬險，並在1月通過參考條款草案及費率委任。

李松季指出，如何讓車險健康發展，對產險業安定相當重要，產險公會已將參考條款草案報主管機關審查，保險局預計22日開會審查條款，由保險局長施瓊華主持審查大會，後續再由保發中心研訂參考費率，預計上半年完成電動車專屬保單研議工作。

李松季說，無人可預知電動車未來會如何發展，「我的心願是電動車專屬保險條款及參考費率生出來，是一個健康的孩子」。

施瓊華致詞時表示，電動車保險條款及參考費率在今年會有結果，預計首季確定示範條款後，第2季確定參考費率，未來電動車保險和傳統車險一樣，會有參考費率供各產險公司使用。

簡仲明致詞時表示，有媒體報導，在電動車保險發展上，若保費太貴，消費者購買會有疑慮；在台灣，電動車發展為國家政策，配合政策是正向的事，保發中心希望電動車保險可健全發展，同時也不希望保費成為引起消費者疑慮的因素。

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簡仲明在新春團拜後受訪表示，保發中心主要將參考台灣過往經驗，第一步會先在統計上區隔出電動車和傳統油車經驗值，進而訂定電動車保險參考費率，但以目前看，還需要時間累積更多經驗值。

簡仲明指出，費率訂定要考量適足性、適當性和公平性原則，若統計顯示電動車成本和傳統油車差異大，預計會漸進式在費率上有所考量，讓費率可漸進、合理反映使用經驗。（編輯：潘羿菁）1130220