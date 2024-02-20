智原去年每股純益6.39元 首季營收估減7%至9%

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）智原2023年歸屬母公司淨利新台幣15.89億元，減少35.2%，每股純益6.39元。智原預期，2024年第1季營收將季減高個位數百分比（約7%至9%）。

IC設計服務廠智原下午舉行線上法人說明會，公布2023年第4季營運結果。受客戶委託設計（NRE）及量產業務下滑影響，季營收28.24億元，季減4.7%。

隨著產品組合變化，及庫存評價回沖利益挹注，智原第4季毛利率45.9%，較第3季揚升2.7個百分點，營業利益4.57億元，季增6.7%，因業外收益縮水影響，歸屬母公司淨利3.2億元，季減9.6%，每股純益1.29元。

智原2023年因客戶調整庫存，量產業務下滑，總營收119.66億元，年減8.4%；受存貨跌價損失增加及量產產品面臨價格競爭影響，毛利率44.4%，下滑4.4個百分點，歸屬母公司淨利15.89億元，減少35.2%，每股純益6.39元。

展望未來，智原預期，2024年第1季矽智財（IP）業績可能較第4季微幅下滑，量產業務因客戶調整庫存影響，業績也將較第4季減少，NRE業務在遞延訂單挹注下，業績可望回升至6億元以上水準，較第4季倍增。

智原預估，第1季總營收將季減高個位數百分比（約7%至9%），毛利率將較第4季持平，營業費用增加個位數百分比。

因應營運朝向先進製程發展，以及強化競爭力，智原全球員工人數去年擴增至950人新高，今年將再增加15%至20%，營業費用也將同步增加2位數百分比。

智原總經理王國雍表示，第1季將是今年營運谷底，其中，NRE業務把握度高，預期第2季業績可望持續攀高；上半年量產業務則將面臨庫存調整影響。（編輯：趙蔚蘭）1130220