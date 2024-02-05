智原攜手英特爾和Arm 開發64核系統單晶片

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（中央社記者張建中新竹5日電）智原科技今天宣布，與英特爾（Intel）和安謀（Arm）合作，於英特爾的18A製程開發64核系統單晶片（SoC），搶攻數據中心、邊緣基礎架構和先進5G網路市場。

智原總經理王國雍表示，智原是Arm全面設計（Total Design）的合作夥伴，戰略性鎖定先進的製程技術，滿足未來應用不斷演進需求。

王國雍說，智原新的系統單晶片平台將發揮Arm Neoverse和英特爾18A的技術優勢，使特殊應用晶片（ASIC）和晶片實體設計服務（DIS）客戶受益，加快數據中心及高性能運算應用的上市時間，這一方案預計2025年上半年推出。

Arm表示，隨著人工智慧（AI）進步和整個基礎設施中資料量的激增，Neoverse運算子系統（CSS）的重要性提升，以類似Arm Total Design生態系統來加速創新具有必要性。

英特爾指出，與智原戰略合作，彰顯英特爾在全球半導體供應鏈中提供技術和製造創新的承諾，有助於智原客戶滿足全球最先進的系統單晶片設計的功耗和性能需求。（編輯：楊蘭軒）1130205