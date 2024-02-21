研調：沃爾瑪收購Vizio 將成美國最大電視品牌

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（中央社記者潘智義台北21日電）美國零售商沃爾瑪（Walmart）宣布以23億美元收購智慧電視品牌Vizio，以加速其廣告業務Walmart Connect的成長。研調機構集邦科技認為，Walmart收購Vizio將成美國第一大電視品牌。

集邦發布新聞稿指出，Walmart於2021年開始新增線上、線下零售媒體廣告業務Walmart Connect，業績每年均呈雙位數成長。Vizio則不斷擴大設備生態系統以及其智能電視操作平台系統SmartCast，目前累積超過1800萬活躍帳戶，2023年第3季平台淨收入約1.56億美元，其中每使用者平均收入（SmartCast ARPU）約31.55美元，較2022年同期增加14%，帶動廣告收益年增27%，是促成此次收購的主因。

集邦說明，目前沃爾瑪自有電視品牌ONN所搭載的平台系統為Roku TV，未來若全面轉換成Vizio系統SmartCast，在省去額外的平台授權金的同時，將有助於帶入更高的廣告費用收益。

集邦強調，依賴平價商品發力，ONN去年首次成為美國第2大電視品牌，沃爾瑪收購Vizio之後，可望超越三星，成為美國第一大電視品牌，且今年全球電視出貨排名中，ONN與Vizio合作可望擠進全球前5大。

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另外，集邦評估，沃爾瑪收購Vizio案將使群創面板和兆馳代工受惠，觀察今年Vizio和ONN個別電視代工廠組成，Vizio主要由群創、京東方視訊（BOEVT）和兆馳代工，比重近8成；ONN近6成代工量由兆馳拿下，其次是長虹和康冠，分別有15%。

沃爾瑪收購Vizio，這兩個電視品牌全部都透過代工廠生產電視，主打高性價比產品。收購案發生後，集邦預期，兆馳有機會拿下近4成的訂單，成為最大的代工廠；群創、京東方視訊（BOEVT）、冠捷（TPV）分別是15%、14%、10%。（編輯：張均懋）1130221