更多編輯台推薦新聞：
楊麗花獲本土語言終身奉獻獎 籲看歌仔戲學台語傳承文化
文化

楊麗花獲本土語言終身奉獻獎 籲看歌仔戲學台語傳承文化

美歷史學家評分歷屆總統 林肯93分居冠川普不到11分墊底
國際

美歷史學家評分歷屆總統 林肯93分居冠川普不到11分墊底

圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園
文化

圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園

圖解基隆東岸商場爭議 謝國樑林右昌說法比一比
地方

圖解基隆東岸商場爭議 謝國樑林右昌說法比一比

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北部明低溫15度 東北季風增強雙北深坑大火惡臭可望緩解
首頁 / 產經

兆豐銀：3/1起暫停刷卡結購外幣現鈔業務

2024/2/21 19:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北21日電）兆豐銀行信用卡線上結匯形同外幣版預借現金，引發市場議論與主管機關關注；兆豐銀今天宣布，線上結匯外幣現鈔使用信用卡繳款服務，將在3月1日起暫停。

兆豐銀19日宣布即日起刷卡買外幣現鈔，手續費降低至新台幣10元，想撿便宜外幣的民眾，即便存款不足，只要信用卡額度夠，可趁匯率低點時立即出手刷卡結匯換現鈔，但因此舉形同外幣版預借現金，引起金管會注意，並找兆豐銀「喝咖啡」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

兆豐銀20日晚間表示，兆豐銀對於主管機關2005年相關業務核准函解讀有誤，考量歷年來有關信用卡法規已多有修訂，因此決定將停止「使用信用卡於網路刷卡下單結購外幣現鈔」業務，後續會公告新規生效日期。

兆豐銀並於今天發布業務公告，線上結匯外幣現鈔使用兆豐銀信用卡繳款業務，將於3月1日起暫停服務，若客戶對這次修訂後的內容有任何異議，可於上述生效日前通知銀行終止信用卡契約。（編輯：林克倫）1130221

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.51