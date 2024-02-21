兆豐銀：3/1起暫停刷卡結購外幣現鈔業務

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（中央社記者張璦台北21日電）兆豐銀行信用卡線上結匯形同外幣版預借現金，引發市場議論與主管機關關注；兆豐銀今天宣布，線上結匯外幣現鈔使用信用卡繳款服務，將在3月1日起暫停。

兆豐銀19日宣布即日起刷卡買外幣現鈔，手續費降低至新台幣10元，想撿便宜外幣的民眾，即便存款不足，只要信用卡額度夠，可趁匯率低點時立即出手刷卡結匯換現鈔，但因此舉形同外幣版預借現金，引起金管會注意，並找兆豐銀「喝咖啡」。

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兆豐銀20日晚間表示，兆豐銀對於主管機關2005年相關業務核准函解讀有誤，考量歷年來有關信用卡法規已多有修訂，因此決定將停止「使用信用卡於網路刷卡下單結購外幣現鈔」業務，後續會公告新規生效日期。

兆豐銀並於今天發布業務公告，線上結匯外幣現鈔使用兆豐銀信用卡繳款業務，將於3月1日起暫停服務，若客戶對這次修訂後的內容有任何異議，可於上述生效日前通知銀行終止信用卡契約。（編輯：林克倫）1130221