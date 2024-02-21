林啟超：企業「中國加一」策略 印度成受惠國

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（中央社記者羅元駿台北21日電）多家台灣企業積極拓展印度市場，進一步將生產製造、服務據點開設在印度或是其他東南亞國家。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，美中博弈下，企業選擇「中國加一」來分散營運風險。

勤業眾信會計師事務所今天舉辦「鏈結創新、驅動未來高峰會」，邀請林啟超專題演講「2024全球經濟與市場展望」。

林啟超受訪時指出，中國人行調降5年期以上貸款市場報價利率（LPR），政府除挽救房市外，更期待提振陷入困境的經濟。林啟超指出，前幾年中國房市過度融資使房價高漲，出手打房後經濟不振，中國政府為拯救市場信心不足而轉向寬鬆的貨幣政策。

林啟超進一步說明，中國經濟內部信心不足，外部又有與美國的競爭，讓企業在營運上風險劇增，「中國加一」（China plus one）則是企業最佳策略，在中國大陸以外地方建立新的生產部門或是服務據點。

林啟超表示，印度就是此背景下的受惠國，首先印度的市場夠大，人口龐大消費力足。他以製造業為例，當企業生產銷售在中國有20%的下降時，於是找到鄰近國家補足缺口。越南也是類似情況，值得注意是越南與多國簽訂自由貿易協定（FTA）、關稅聯盟，美國也給予越南最惠國待遇，讓越南成為企業分散風險的選擇之一。

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林啟超提到，資本、服務業也有移轉或重組的現象，舉新加坡為例，開放的投資政策吸引外資爭相湧入，且健全的金融監管制度及相對穩定的政治經濟環境，都是星國的拉力。

展望未來亞洲國家發展，林啟超指出未來已經不是「China+1」，而是「China+N」，台灣、印度、越南、馬來西亞等國都是供應鏈重組浪潮下的受惠國，企業也會持續研究觀察並做出適當的投資布局。（編輯：張均懋）1130221