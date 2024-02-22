聯準會會議紀要：多數委員擔憂過早降息風險

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）根據今天公布的美國聯邦準備理事會（Fed）1月利率會議紀錄摘要，公開市場委員會對於降息過早或過晚的風險看法分歧，大多數委員對提前降息表示擔憂。

綜合法新社與路透社報導，聯準會在1月的利率決策會議上，一致投票決定將利率維持在23年來的高點，也就是持續貨幣緊縮政策，希望將通膨率降至2%的長期目標。

會議紀要顯示，草擬今年降息3次的聯準會在會中討論何時是開始降息的最佳時機，不過委員們對降息過快或過慢的風險意見分歧。

聯準會表示，「大多數與會者指出過快放鬆政策立場的風險，並強調仔細評估經濟數據的重要性。」

這份紀要指出，「然而，一些與會者指出，太長時間維持過度限制的立場，會帶來經濟走下坡的風險。」

會議上的分歧顯示，比起2022年迅速升息以面對飆升的通膨，利率決策委員會現在對放鬆緊縮貨幣政策的立場，可能沒有之前那麼一致。

然而，大多數分析師預期聯準會不會在3月的下一次會議中調整利率；許多人更預期5月的會議也不會採取任何行動。

根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）數據，期貨交易者目前認為聯準會在5月1日前降息的可能性低於35%，預期降息的時間延至6月。

今天稍早，聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）表示，美國經濟尚未準備好降息。

會議紀錄發布後，美國股市走低，隨後又收復失地，美元兌一籃子貨幣幾乎沒有變化，美國國債殖利率上升。

包括聯準會副主席傑佛森（Philip Jefferson），理事庫克（Lisa Cook）與華勒（Christopher Waller）等央行高級官員明天發表談話時，可能會進一步闡明近期數據如何影響有關降息的討論。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1130222