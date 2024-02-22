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搶攻健康商機 聯華食、黑松朝機能型產品發展

2024/2/22 14:55
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（中央社記者何秀玲台北22日電）看好疫後健康商機，老牌食品廠聯華食、黑松啟動多元布局，搶進保健及機能型產品領域。聯華食旗下堅果品牌萬歲牌推出機能系列堅果沖泡產品，搶攻不同健康需求市場，有望為今年第1季營運增添動能。

聯華食旗下有可樂果、萬歲牌、元本山、卡迪那等知名休閒食品品牌，其中萬歲牌主打堅果產品，是聯華食重要的品牌線之一，近日宣布推出全新機能系列堅果沖泡飲，看好健康需求市場的銷售潛力。

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根據尼爾森調查，富含機能性訴求的飲品銷售額較疫情前增加16%；聯華食今天對中央社記者表示，看好疫情後民眾飲食習慣改變及延續品牌健康概念，去年已在台北市開出首家主打堅果奶飲品及輕食的實體餐飲店，以觀察市場水溫。

飲料大廠黑松也表示，飲料產業競爭激烈，今年將計劃搶食新客群，針對咀嚼不便或吞嚥困難的銀髮族，研發具濃稠感或有膠質飲料，或進一步讓飲料加入營養素，並研發女性保健品。（編輯：張良知）1130222

#尼爾森
#黑松
#聯華食
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