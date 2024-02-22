資策會攜手清大開設資安課程 助學生提升實戰力

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（中央社記者蘇思云台北22日電）為提升學生資安實務經驗，資策會資安所與清大資安所合作開設「電腦攻擊與防禦」課程，包含資安偵防與鑑識、資安檢測與實務等主題，透過完整一學期訓練，目標從校園培育更多資安人才。

資策會今天發布新聞稿，資策會資安科技研究所（資策會資安所）所長何玲玲表示，建構完善的資安環境，才能確保科技產品與服務的安全性。資策會資安所致力於發展資安創新技術，並以第三方協力角色建立人才、商模與資安認驗證制度，這次跟清大資安所開設課程，讓資安專業人才入駐校園，帶領學生了解理論與實作，奠基資安攻擊與防禦知識與技能。

資策會資安所技術總監張文村指出，這次校園資安課程合作，透過專業主題設定，跟現有理論課程搭配，加入攻防實作情境學習，提供學生實作經驗，配合場域案例、工具介紹、腳本演練等教材，強化學生職場專業能力。一開放選課後也立即額滿，深獲學生青睞。

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清大資訊安全研究所長楊舜仁表示，清大資安所一直積極尋求提供實務課程的業師，很榮幸可以跟資策會資安所合作開課。後續雙方將研擬更多課程合作的機會，透過學研合作，可對學生未來就業與生涯發展有所幫助。

資策會資安所與清大資安所校園資安課程自今天起開始為期18週的訓練，課程涵括資安偵防與鑑識、資安檢測與實務、工控資安偵防與滲透測試、安全設計等主題，內容更有工控偵防、5G通訊資安偵測實務、IoT設備檢測實務等特色課程，每堂課程並配有助教協助交流與實務演練，輔以期中考與期末考驗收學生學習成效。（編輯：蘇志宗）1130222