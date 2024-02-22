陸股春節後反攻 上證指數連7交易日收紅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北22日電）中國大陸A股開年慘跌，春節後出現反攻。今天三大指數集體上漲，其中，上海證券交易所綜合股價指數（滬指）連續7個交易日收紅，創3年半以來最長連漲紀錄，明天將挑戰3000點大關。

綜合紅星新聞、新浪財經報導，A股22日下午收盤，滬指上漲1.27%，報2988.36點，連續7個交易日收紅，創3年半以來最長連漲紀錄；深成指上漲0.76%，報9043.75點；創業板指上漲0.31%，報1757.87點。

滬深兩市今天成交額人民幣8224億元（約新台幣3.6兆元）。兩市超過4500支股票上漲。

在類股方面，國資雲概念股領漲兩市，人工智慧（AI）概念股延續多日噴發行情，AI硬體股、算力股今天也集體大漲，煤炭、石油等高股息類股繼續走高。

除了「國家隊」資金持續做多股市，中國證監會主席換人後的新政效應，也被專業機構視為市場信心恢復主因。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

報導引述方正證券分析稱，中國證監會利多消息接連不斷釋放，現階段來自最高意志的「重拳出擊」顯示市場已探底，年內V型反轉的技術條件已確立，技術面服從基本面。現階段基本面超出預期，行情就會超出預期，即使短期調整也不會改變中期向上的趨勢。

巨澤投資也稱，春節後市場不斷上攻，市場情緒快速回暖，主要是因節前不斷救市，使得投資者信心有所恢復，且節後新上任中國證監會主席吳清密集開會並親自走訪證券營業部聽取普通投資者聲音，同時昨天上交所和深交所對量化基金異常交易開出罰單，此舉對量化基金形成較強震懾作用，投資者信心得以大大提升。（編輯：楊昇儒/吳柏緯）1130222