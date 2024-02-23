中國上證指數強彈 睽違2個半月收復3000點大關

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（中央社台北23日電）中國A股在農曆年後強勢上揚，今天三大指數集體上漲，其中上海證券交易所綜合股價指數（滬指）暌違近兩個半月重新站上3000點大關，收復今年以來全部跌幅。

綜合第一財經、每日經濟新聞與香港經濟日報，今天滬指開高走高，並於中午後成功站穩3000點大關，最終以3004.88點作收，升0.55% ，創連續8個交易日收紅；深圳證券交易所成份股價指數（深成指）、創業板指數（創指）則分別升0.28%、0.02%，收在9069.42點及1758.19點。

滬深兩市全天成交額合計人民幣9220億元（約新台幣3.96兆元），較前一個交易日增加996億元。

根據公開資訊，滬指上一次站上3000點關口已經是去年12月12日，當天收在3003.44點，隨後就失守3000點大關，並一路下跌。農曆年前更一度陷入2700點保衛戰，令不少中國投資人心慌，不但出現大量網友湧入美國駐中國大使館微博帳號留言，盼「救救A股」，也有淘寶賣家大發「股災財」，販售印有「2700點保衛戰」的馬克杯。

據統計，今天滬深兩市約4400支股票上漲，約800支股票下跌。Sora概念股、影音與網路電商相關類股漲幅居前，機場航運、煤炭類股的跌幅明顯。

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22日市場曾盛傳，中國證券監管部門將加強管理相關機構在證券市場「開市後與收市前30分鐘」淨賣出股票的行為，避免做空。

對此，中國證監會22日晚回應稱，股市有漲有跌是規律，有買有賣是常態。監管部門對於正常的市場交易不干預，依法保障投資者公平自由交易的權利，對於擾亂市場交易秩序等違法違規行為，堅決依法依規予以打擊。強調「對異常交易行為採取監管措施，不是限制賣出」。（編輯：吳柏緯/曹宇帆）1130223