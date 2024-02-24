新能源車需求看旺 產險估今年車險保費年增率上看6%

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（中央社記者謝方娪台北24日電）面對2050淨零轉型目標，交通部今年起將協助客運業將燃油公車汰換為電動公車，加上今年車廠一般預期新車銷售較去年微降、但仍將優於疫前水準，產險公會估今年車險保費上看新台幣1325.6億元，預期年增率落在5%至6%左右。

根據產險公會統計，2023年全年產險業簽單保費收入達2437億元，創史上新高，年增近11%；其中，又以汽車險簽單保費達1250.55億元為大宗，年增8.49%，貢獻整體簽單保費收入比重達51%。

汽車險包括強制險及任意險在內，2023年全年含汽車、機車及微型電動二輪車在內的強制汽車責任險簽單保費收入為193.88億元，年增1.4%；任意車險全年簽單保費收入則突破千億大關、達1056.67億元，年增9.9%。

展望今年，產險公會分析，為推動運具低碳化，除了經濟部推出「電動機車產業環境加值補助計畫」外，交通部祭出「2030年客運車輛電動化推動計畫」，今年起開始協助客運業將燃油公車汰換為電動公車，朝2030年市區公車電動化目標邁進，預估電動車輛供應鏈需求可望水漲船高。

新車銷售方面，產險公會觀察，2023年台灣車市買氣保持強勁，車用晶片短缺導致的缺車影響已獲明顯改善，市場持續呈現供不應求狀態，全年台灣新車掛牌數達47萬6987台，創近18年來新高水準，年增11%。

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產險公會指出，今年車廠一般預期汽車新車銷售將微幅降溫至44萬至44.5萬輛水準，但仍將優於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前表現；且隨純電車、混合動力車及氫能車等選項增加，新能源車占比可望進一步提高。

除了考量國家政策及車市前景外，各產險公司會依費率自由化監理配套措施持續檢視費率，適度調整至適足費率，整體而言，產險公會預估今年汽車險簽單保費年增率有望達5%至6%左右，即全年汽車險簽單保費金額可能上看1325.6億元，貢獻全年整體簽單保費預估金額2577億元的51%。（編輯：潘羿菁）1130224