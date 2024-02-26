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首頁 / 證券

矽統擬配息0.3元 現金減資35%每股返還3.5元

2024/2/26 17:23
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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）IC設計廠矽統科技董事會今天決議，擬配發現金股利每股新台幣0.3元，並規劃現金減資比例35%，每股退還股東現金3.5元；矽統也將提前全面改選董事，將於5月27日召開股東會。

矽統下午在台灣證券交易所舉行重大訊息記者會，財務長黃柏文表示，去年矽統稅後獲利新台幣5.71億元，每股稅後純益0.76元，董事會今天決議，通過配發現金股利每股0.3元。

為提升股東權益報酬率，矽統董事會今天也決議擬現金減資比例35%，每股退還股東現金3.5元，減資規模新台幣約26.23億元，減資後實收資本額約48.72億元，現金減資案和盈餘分配案將提請股東會通過。黃柏文表示，董事會也決議提前全面改選董事。

黃柏文指出，矽統財務結構健全，此次現金減資和盈餘分配案，將以自有資金支應，盈餘分派及減資後，矽統仍有足夠現金進行後續營運與發展。

矽統將於5月27日舉行股東常會，其中將改選董事9席（包含3席獨立董事）。（編輯：張均懋）1130226

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