完善上市公司從創新板轉一般板 證交所修正3規定

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（中央社記者曾仁凱台北27日電）證交所力推創新板，目前已經有錼創科技-KY、雲豹能源、倚天酷碁等約10家公司在創新板上市，證交所今天召開董事會，通過3項修正規定，為上市公司從創新板轉到一般板舖路。

證交所自2021年推出創新板，最初規定創新板公司上市滿2年，且符合一般板上市條件者，得申請改列一般板，去年放寬到滿1年就可以申請轉到一般板。

今天證交所召開董事會，討論修正有價證券上市審查準則，一口氣通過3項修正規定，讓上市公司從創新板轉到一般板，能有更明確的規定。

今天修正重點包括增訂創新板上市公司改列一般板辦理股票集中保管，不適用「總計比率」規定，應辦理股票集中保管的人員，除已於創新板上市時提交股票集中保管者，應繼續股票集中保管至期間屆滿外，其餘人員僅就其所持有股票提交股票集中保管，集保總數無須達「總計比率」門檻。

第2，創新板上市公司依「多元上市條件」申請改列者，明定公司市值計算方式。在申請改列時，以申請改列上市股票發行股數，乘以下列2種股票價格孰低者，一、與證券承銷商共同議定之承銷價格；二、申請改列日前30個、90個、120個營業日收盤平均價格孰低者。

另在「掛牌前」，市值計算以上市股票數量乘以改列上市前最後收盤價格計算，如最後交易日無收盤價格，則依證交所營業細則原則決定價格。

第3，明訂創新板上市公司改列一般板時，就公開說明上傳、上市公告事項、應於一定期間內上市買賣、證券代號及簡稱等事項，應比照初次申請上市規定辦理。（編輯：張均懋）1130227