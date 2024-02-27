統一超2023年每股盈餘10.21元 擬配發股息9元

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（中央社記者何秀玲台北27日電）統一超今天公布2023年財報，稅後純益新台幣126.61億元，年增14.37%，每股純益（EPS）10.21元，獲利和EPS雙創歷年同期次高；董事會通過擬配發現金股利9元，配發率超過8成。

展望2024年，統一超指出，台灣7-11將持續展店，店數將突破7000店、朝7111店邁進，藉由線上線下策略滿足消費需求，同時開發創新服務與話題商品，串聯OPENPOINT生態圈深化會員經濟，成為消費者心中的生活服務平台，有望帶動業績穩健茁壯。

統一超表示，2023年獲利大幅成長，主要受惠台灣7-ELEVEN本業和轉投資事業成長，包含菲律賓7-11、星巴克、康是美、上海7-11等。統一超2023年營收首破新台幣3000億元大關，達新台幣3170億元，年增9.16%，連續8年創下歷年營收新高。

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統一超也提到，2023年台灣7-11店數達6859家，淨增加228家，並掌握旅遊復甦、宅經濟、永續消費等趨勢，持續推動創新商品與服務。串聯「i預購」、「i划算」、「OPEN NOW」及逾1700台「智FUN機」，拓展門外商機；另外，因應暢旺的旅遊商機，商場事業持續擴大、經營據點已達57個。

統一超表示，2023年持續串聯OPENPOINT生態圈，提升會員人數與黏著力，會員貢獻再創歷史新高、突破千億元大關。（編輯：張均懋）1130227