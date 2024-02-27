搶國道服務區商機 統一超3月接手清水改裝拚年底營運

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（中央社記者何秀玲台北27日電）瞄準國道服務區商機，統一超今天宣布，3月1日起正式接手清水服務區，並啟動改裝作業，預計於今年底前全面營運。

清水服務區自2006年起穩居國道服務區營收排行冠軍，2023年營收約7.61億元，新東陽經營至今年2月底，改由統一超接手經營。

統一超表示，改裝期間為確保營運不中斷，規劃約600坪結構帳臨時賣場，除2間24小時營運的7-ELEVEN門市之外，還有20個臨時櫃位，包含伴手禮、美食櫃、即食櫃等，同時提供座位區、ATM、哺乳室、ETC服務，各櫃位營運時間依現場公告為主。

統一超表示，3月1日起啟動清水服務區改裝作業，將融入清水自然生態、人文風情、地方工藝等設計，將形塑整體門面、設置造景藝術，提升用路人遊逛動機，更規劃約50個櫃位，較原本櫃位增加超過2成，包含連鎖店、在地名店等，會有1/3比重是唯一或首次進駐，凸顯經營差異化。

統一超商自2002年起，即開始以商場營運模式參與各地商場規劃，目前共分為觀光景點、交通轉運、大專院校、醫療院所、科技廠辦、國際機場、商辦大樓7大類別，總計共58個商場。

其中，也深耕國道服務區經營，目前共有泰安、仁德、東山、關廟及清水5處服務區經營權，引進在地、知名品牌進駐，為不同服務區結合在地獨有特色。（編輯：潘羿菁）1130227