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統一超擬增資人民幣7億元 加碼上海與浙江市場

2024/2/26 21:18
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（中央社記者何秀玲台北26日電）統一超今天公告，擬增資統一超（上海）便利有限公司人民幣3億元，與統一超（浙江）便利店有限公司人民幣4億元，統一超表示，將挹注上海及浙江7-ELEVEN營運。

統一超預計增資後，統一超（上海）便利有限公司資本額，將從目前人民幣7億元，提高至人民幣10億元；統一超（浙江）便利店有限公司從目前人民幣2.1億元，提高至人民幣6.1億元。

統一超在2009年成立統一超商（上海） 便利有限公司，7-11正式進駐上海；2017年取得浙江省7-11經營授權，也為海外轉投資事業再創新里程。

統一超指出，截至今年1月底，在上海7-11共251家、浙江7-11共141家，近400店。

根據統一超2023年前3季財報顯示，統一超商（上海）便利有限公司與浙江統一超（浙江）便利店有限公司，分別虧損新台幣1.6億元、新台幣1.37億元。

統一超公告指出，該增資案尚未經董事會決議，如董事會決議有異議再另行公告。

統一超今年1月營收為278.93億元，年增4.8%，創歷年同期新高，其中，轉投資事業的上海7-11、浙江7-11等均表現亮眼，挹注整體營收成長。（編輯：張均懋）1130226

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