匯市盤中大貶逾1角 終場貶0.7分收31.577元

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（中央社記者羅元駿台北29日電）台股收盤再創新高，匯市開盤重貶後收斂，今天新台幣兌美元收盤31.577元，貶0.7分，台北及元太外匯市場總成交金額20.35億美元。

今天台股開低震盪走高，收盤續寫新高，終場上漲112.36點，收在18966.77點，股市不斷寫下新紀錄，匯市開盤大貶逾1角，終場貶勢收斂小貶0.7分。今天新台幣兌美元開盤價為31.61元，盤中貶至最低31.699元，創近3個月新低，收盤31.577元。

昨天美元指數走強，加上PCE數據公布前市場觀望情緒濃厚，外匯交易員表示，逢月底作帳行情，金融機構有付利息、進口商有貨款交付等需求，使美元買盤強勁；外資雙向操作，出口商則見31.685元關卡拋匯力道強，使台幣有撐，大部分機構於午盤前完成交易，央行在午後提供部分流動性，今天新台幣呈重貶後收斂。

根據央行統計數據，今天美元指數上升0.12%，主要亞幣走勢不一，日圓上漲0.45%、人民幣上漲0.05%、韓元降0.04%，新台幣則下跌0.06%。

外匯交易員表示，日圓走升原因為日本央行通膨控制得宜，有望收緊寬鬆貨幣政策，加上部分空單獲利了結，與美元兌日圓在150.8元有日銀進場支撐所致。

匯銀人士表示，即將出爐的美國個人消費支出（PCE）物價指數，若數字在市場預估範圍內，表示美國通膨有控制，短期新台幣有望走向偏升格局。（編輯：張均懋）1130229