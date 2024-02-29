國巨擬配股利22元 估首季營收小增

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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）被動元件大廠國巨今天預期，第1季營收可小幅季增，毛利率持平，稼動率維持去年第4季水準；國巨董事會通過擬配發現金股利20元及股票股利2元。

國巨下午受邀參加外資舉行線上法人說明會，觀察產業庫存狀況，國巨指出，通路商庫存持續調整中，不過預期第2季底可結束。

觀察應用端市況，國巨表示，個人電腦和筆記型電腦應用漸回溫，車用相對持穩，電動車需求穩健，不過也有可能小幅下滑。

展望第1季，國巨預期合併營收將較去年第4季新台幣273.61億元成長低個位數百分比，毛利率預估較去年第4季34.5%持平，營業利益率預估較去年第4季18.5%季減2個百分點內。

國巨分析，目前各主要產品毛利率相對健康，第1季中國市場有農曆春節工作天數較少影響，預期毛利率持平，至於營益率估下降，主要是新事業費用增加，預期費用可逐季減少。

展望產能利用率，國巨表示，第1季一般標準品稼動率和去年第4季相當，大約落在40%至50%區間，特殊高階品稼動率估70%，也和去年第4季差不多。

在訂單出貨比，國巨預期特殊品與標準品均在1上下，產品價格持穩沒有太大變化。

法人問及在人工智慧（AI）應用布局，國巨表示AI議題熱，但也充滿挑戰，預期AI資料中心和伺服器等應用成長可期，國巨持續提供相關產品應用。

國巨預計在5月30日召開股東會，國巨今天董事會也通過盈餘分派案，決議配發現金股利20元及股票股利2元。（編輯：張均懋）1130229