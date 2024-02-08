更多編輯台推薦新聞：
過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

罕見姓氏背後有故事 祖先躲避株連九族改諧音、乾隆賜姓平埔族
生活

罕見姓氏背後有故事 祖先躲避株連九族改諧音、乾隆賜姓平埔族

出國賞雪防滑穿鞋有撇步 正確行走方法圖解教學
生活

出國賞雪防滑穿鞋有撇步 正確行走方法圖解教學

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
假訊息氾濫 心理學專家：7成民眾只看標題就轉傳
首頁 / 產經

駁年終獎金報導偏誤 國巨：員工表現優異最高逾2個月

2024/2/8 12:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）被動元件大廠國巨今天表示，媒體報導有關年終獎金發放結果，部份內容偏誤且不盡完整，年終獎金依據預算目標、大中華區實際營運以及員工個人績效等指標訂定評核，2023年度表現優異者，最高年終獎金可超過2個月。

臉書（facebook）社團「靠北國巨2.0」近日有多則貼文提到員工年終獎金太少，有的僅1.14個月甚至1個月，引發熱烈討論，媒體7日下午也截文引述報導。

對此國巨今天中午發布聲明指出，有媒體依據社群網站的訊息，報導有關國巨年終獎金發放結果，部份內容偏誤且不盡完整。

國巨表示，年終獎金是依據年初訂定的預算目標、大中華區實際營運達成狀況，以及員工個人績效表現來訂定評核。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國巨指出，各部門主管也會依個別員工的實際表現調整，2023年度表現優異者，最高年終獎金可達2個月以上。

國巨日前公布1月營收突破新台幣百億元，約100.21億元，是2022年10月以來單月高點。展望未來，國巨指出，人工智慧（AI）應用客戶拉貨動能高於預期，客戶端庫存持續正向調整，供應鏈庫存水位漸趨健康，樂觀看待AI應用的營運動能及展望。（編輯：潘羿菁）1130208

#大中華區
#國巨
#年終獎金
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.221