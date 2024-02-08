駁年終獎金報導偏誤 國巨：員工表現優異最高逾2個月

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）被動元件大廠國巨今天表示，媒體報導有關年終獎金發放結果，部份內容偏誤且不盡完整，年終獎金依據預算目標、大中華區實際營運以及員工個人績效等指標訂定評核，2023年度表現優異者，最高年終獎金可超過2個月。

臉書（facebook）社團「靠北國巨2.0」近日有多則貼文提到員工年終獎金太少，有的僅1.14個月甚至1個月，引發熱烈討論，媒體7日下午也截文引述報導。

對此國巨今天中午發布聲明指出，有媒體依據社群網站的訊息，報導有關國巨年終獎金發放結果，部份內容偏誤且不盡完整。

國巨表示，年終獎金是依據年初訂定的預算目標、大中華區實際營運達成狀況，以及員工個人績效表現來訂定評核。

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國巨指出，各部門主管也會依個別員工的實際表現調整，2023年度表現優異者，最高年終獎金可達2個月以上。

國巨日前公布1月營收突破新台幣百億元，約100.21億元，是2022年10月以來單月高點。展望未來，國巨指出，人工智慧（AI）應用客戶拉貨動能高於預期，客戶端庫存持續正向調整，供應鏈庫存水位漸趨健康，樂觀看待AI應用的營運動能及展望。（編輯：潘羿菁）1130208