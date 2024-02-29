市場靜待美公布關鍵通膨數據 亞股漲多跌少

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（中央社香港29日綜合外電報導）亞洲股市今天漲多跌少，投資人靜待美國今天稍後公布的關鍵通膨數據，從中推測美國聯邦準備理事會（Fed）的降息時間表。

法新社報導，投資人靜待美國今天公布個人消費支出（PCE）物價指數。PCE數據是聯準會最為關注的通膨指標，料對聯準會利率政策造成影響。

市場預期聯準會降息時間已轉向今年稍後，原因在於近來的通膨數據升溫，加上聯準會官員抱持靜觀其變的態度，並聲稱需要更多的時間，以及更多的經濟數據來顯示通膨趨向聯準會的目標2%。

獨立顧問聯盟（Independent Advisor Alliance）投資長札卡瑞里（Chris Zaccarelli）告訴彭博：「近來的數據是『噪音』，除了對短期的市場波動影響外，應該要予以忽視。我們對於PCE數據比較感興趣。」

前一天的華爾街主要指數收低；不過，道瓊指數和標準普爾500指數跌幅都不大。

東京股市日經指數今天收跌。松井證券（Matsui Securities）表示，美股下跌，日股缺乏「買進訊號」。

港股恆生指數終場收跌，上海股市則是收漲1.9%，深圳股市收盤大漲3.4%。投資人靜待中國下週的全國人大會議，寄望北京當局端出更多提振經濟措施。

至於亞洲其他股市，首爾、威靈頓、雅加達都收跌；雪梨、台北、新加坡、馬尼拉和吉隆坡股市則收漲。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1130229