中國出手護盤港滬股強彈逾3% 亞股走勢不一

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（中央社香港6日綜合外電報導）受到前一天華爾街股市挫跌影響，亞洲股市今天走勢不一。香港和上海股市則在中國當局出手護盤的利多消息帶動下，反彈走高。

隨著投資人憂心中國經濟持續不振，特別是房地產市場危機，加上政府打壓科技等產業衝擊，香港和上海成為今年全球表現最差股市之一。

這波賣壓導致中國股市市值蒸發數兆元，北京領導階層對此日益憂心，已公布一連串措施，力阻股災擴大。

中央匯金公司發布公告指出，充分認可當前A股市場配置價值，已於近日擴大指數股票型基金（ETF）增持範圍。隨後中國證監會表示，「堅定支援中央匯金公司持續加大增持規模和力度，將為其入市操作創造更加便利的條件和更加暢通的管道」。

同時彭博也披露，中國國家主席習近平將和官員開會，討論市場低迷的表現。

龍匯基金管理公司經理周南說：「匯金公司的宣布將引導和鼓勵更多基金買進，也證實了市場關於近來更多政府買盤的傳聞…（股市）進一步下跌的空間有限，在築底完成前，市場恐持續波動。」

港股恆生指數收盤大漲4.0%，來到16136.87點。上海綜合股價指數收盤勁漲3.2%，來到2789.49點。港滬股市年初迄今各別累計跌幅仍超過5%。

日股日經指數收跌0.5%，來到36160.66點。

至於其他亞股，馬尼拉、雅加達股市都收漲，雪梨、首爾和新加坡股市則收跌。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1130206