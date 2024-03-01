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追隨美股漲勢 亞股普遍收紅

2024/3/1 19:15
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（中央社香港1日綜合外電報導）美國關鍵通膨數據符合投資人預期，科技股反彈，推動美國股市昨天上揚，亞洲股市今天普遍收紅。

法新社報導，對於人工智慧（AI）的樂觀情緒提振美股，但全球股市對於美國聯邦準備理事會（US Federal Reserve, Fed）何時可能開始降息的問題存在分歧。

美國昨天公布的1月份個人消費支出物價指數（PCE）數據有助提振投資人信心，相信期待已久的降息可能在今年實現。

美國商務部說，聯準會偏好的通貨膨脹指標PCE1月年增率為2.4%，低於去年12月的2.6%。

在昨天美股，與科技股相關的那斯達克指數創下新高，超過2021年的高點。美股另外兩大指數道瓊及標普也收漲。

在亞洲，世界第二大經濟體中國的官方數據今天顯示，中國2月製造業採購經理指數（PMI）為49.1%，比上月下降0.1個百分點，連續5個月落在緊縮區間。

中國在2月迎來為期1週的農曆新年，這是1年中最長的年度公共假期，這也是經濟活動放緩的部分原因。

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）經濟學家朱懌（Eric Zhu）表示，他預計中國PMI調查將「顯示經濟活動因假期期間的干擾而回跌」。他還說，投資人需要等待更多數據，才能更清楚地了解中國經濟情況。

東京股市今天收盤勁揚，日股基準日經指數幾乎首度觸及4萬點大關。

上海和香港股市收高，雪梨和孟買股市也上漲。

台北、雅加達、馬尼拉和吉隆坡股市下跌。威靈頓和新加坡股市持平。（譯者：林沂鋒/核稿：陳正健）1130301

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