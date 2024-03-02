更多編輯台推薦新聞：
台積電德國設廠 台菜餐館、華語教學前進酒莊老城搶商機
產經

台積電德國設廠 台菜餐館、華語教學前進酒莊老城搶商機

服務業缺工拉近薪資 兩性同酬日較112年進步4天
生活

服務業缺工拉近薪資 兩性同酬日較112年進步4天

嘉義車站第一代轉車台迄今116年 指定古蹟現地保留
文化

嘉義車站第一代轉車台迄今116年 指定古蹟現地保留

中央社團協續約 有薪家庭照顧假、產假各增1天
生活

中央社團協續約 有薪家庭照顧假、產假各增1天

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧2/300
首頁 / 證券

AI選股成災難？ 專家：產品多元可分散風險

2024/3/2 09:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北2日電）過去1年，AI成為投資市場最火熱的關鍵字，未來AI影響各行各業，就連證券業恐怕也難以倖免。當AI選股成為主流，外界擔心可能造成投資市場資金高度集中，助漲助跌、波動加劇；證券專家指出，程式選股非新鮮事，產品多元有助分散風險。

凱基證券副董事長暨凱基期貨董事長糜以雍在證券業有超過30年資歷，他大學唸的其實是台大電機工程系。他回憶指出，機器人選股不是新鮮事，早在30多年前，他在台大電機系的學弟，就設計電腦程式來選股。

針對AI選股可能造成市場一窩蜂、引發投資市場災難的疑慮，糜以雍認為，這要回到股票市場的本質核心來分析，「股價為什麼會漲，說穿了，當買的人比賣的人積極，股價就會漲，反之亦然。」

他進一步指出，股票市場並非完全理性，除了公司營運基本面外，股票交易很多是人的心理面，是每個人各種奇怪想法集合在一起的結果，不能單靠邏輯分析，這點恐怕連AI也很難猜透。

至於AI選股會不會造成市場一窩蜂，糜以雍認為，「當市場上很多人都採取同一投資策略，確實是很危險的一件事」。

他舉例，如這幾年全球投資市場吹起ETF風，也引起很多討論。因為大量資金跟隨被動式的指數型ETF，蜂湧至特定大型股，可能引發籌碼過度集中的風險。

不過糜以雍認為，市場自己會修正，像各界最近開始討論開放主動型ETF，每檔基金都是一個交易策略，當產品愈多元化，除了可滿足不同投資人需求，也可分散資金一窩蜂、避免投資過度集中的風險。（編輯：張良知）1130302

#AI
#ETF
#台大電機系
#台大電機工程系
AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
AI助選員矽谷催票 回答關於候選人問題口吻自然
172.30.142.51