AI選股成災難？ 專家：產品多元可分散風險

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（中央社記者曾仁凱台北2日電）過去1年，AI成為投資市場最火熱的關鍵字，未來AI影響各行各業，就連證券業恐怕也難以倖免。當AI選股成為主流，外界擔心可能造成投資市場資金高度集中，助漲助跌、波動加劇；證券專家指出，程式選股非新鮮事，產品多元有助分散風險。

凱基證券副董事長暨凱基期貨董事長糜以雍在證券業有超過30年資歷，他大學唸的其實是台大電機工程系。他回憶指出，機器人選股不是新鮮事，早在30多年前，他在台大電機系的學弟，就設計電腦程式來選股。

針對AI選股可能造成市場一窩蜂、引發投資市場災難的疑慮，糜以雍認為，這要回到股票市場的本質核心來分析，「股價為什麼會漲，說穿了，當買的人比賣的人積極，股價就會漲，反之亦然。」

他進一步指出，股票市場並非完全理性，除了公司營運基本面外，股票交易很多是人的心理面，是每個人各種奇怪想法集合在一起的結果，不能單靠邏輯分析，這點恐怕連AI也很難猜透。

至於AI選股會不會造成市場一窩蜂，糜以雍認為，「當市場上很多人都採取同一投資策略，確實是很危險的一件事」。

他舉例，如這幾年全球投資市場吹起ETF風，也引起很多討論。因為大量資金跟隨被動式的指數型ETF，蜂湧至特定大型股，可能引發籌碼過度集中的風險。

不過糜以雍認為，市場自己會修正，像各界最近開始討論開放主動型ETF，每檔基金都是一個交易策略，當產品愈多元化，除了可滿足不同投資人需求，也可分散資金一窩蜂、避免投資過度集中的風險。（編輯：張良知）1130302