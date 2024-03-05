自行車展3/6登場 美利達：今年庫存大降確實是好消息

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（中央社記者潘智義台北5日電）台北國際自行車大展將在6日登場，自行車產業的高庫存去化情形備受關注。自行車雙雄美利達認為，今年庫存大降確實是好消息，樂觀預期第2季；巨大則估第3季回到正常水位。

疫情期間為維持社交距離，避免搭乘大眾運輸工具，加上運動需求，帶動自行車銷售長紅，品牌及通路商擴大庫存規模，讓自行車廠呈現接單滿手的榮景。

自行車廠在「疫情紅利」下，2020年至2022年獲利大增，美利達每股盈餘分別達13.36元、15.55元及11.34元，巨大機械則為13.19元、15.81元及15.51元，為自行車業者獲利最高峰時期。

不過在2022年底，巨大突然向供應商發出要求，從2022年12月到2023年3月出貨到巨大的製造商貨款，以現行的票期制度展延45天。巨大的延票風波為自行車產業投下震撼彈，也為2023年自行車產業市況下行的殘酷現實敲起警鐘。

自行車產業於2023年處於持續去化庫存的低谷，依巨大目前為止已公告2023年前3季每股稅後盈餘7.96元，遠低於2022年同期的15.01元及2021年的12.88元；美利達2023年前3季每股稅後盈餘6.67元，也遠低於2022年同期的10.32元及2021年的10.9元。

談到目前自行車產業市況，美利達表示，去年第4季到今年第1季都屬歐美自行車市場淡季，但今年以來陸續接到新訂單，加上新車款需求，3月已有回春跡象；目前看起來4、5月訂單可望提升，但最終仍需視春、夏市場實際銷售狀況而定。

美利達解釋，包括航運時間在內，一般庫存須維持3個月安全水位，預期第2季末庫存可望回到正常水位。

迎接新車款訂單，美利達說明，除電動自行車的續航力加強之外，公路車不論在中國或歐美市場都十分穩定。

不過，美利達坦言，雖然今年自行車庫存可望回到正常水位，但預估整體出貨量應與去年差不多，差異在於今年上半年不如下半年，去年則是上半年優於下半年；當然今年庫存大降，確實是好消息。

巨大則維持先前下半年庫存可望回到正常水位的看法，將待明天的台北國際自行車展才對媒體說明。

自行車鏈條大廠桂盟以自身接獲自行車廠訂單分析，總體而言，自行車廠上半年訂單不會太好，但也不至於比去年下半年差太多，個別廠商仍有差異。

桂盟表示，自行車廠構買零件下單態度不夠明確，因此對自行車廠的評估不易，但目前為止，今年上半年不如去年上半年。（編輯：張良知）1130305