晨暉2023年每股盈餘1.47元 看好加入保瑞集團效益

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（中央社記者何秀玲台北6日電）保健營養原料廠晨暉公布2023年財報，淨利歸屬母公司新台幣4407.5萬元，年減67.4%，每股純益（EPS）1.47元，擬配發現金股利0.65元加上資本公積配息0.35元，合計1元，配發率68%。

晨暉表示，因去年與保瑞藥業旗下公司保瑞聯邦（簡稱保聯）策略聯盟，進行的股份轉換案11月1日生效；股份轉換完成後，原保聯母公司保瑞藥業成為晨暉最大單一股東。

晨暉指出，根據會計公報相關準則，此一股份轉換在會計處理上應依照「反向併購」原則，以保聯為併購主體，晨暉則為被併購公司，以2023年度合併財報來看，全年綜合損益表計算，依據為保聯2023年度全年損益，加上晨暉自股份轉換基準日11月1日起至12月31日止的損益。

財報中所並列的2022年度數字則為保聯公司的營運狀況，因此無法完全反映雙方合併後的營運綜效與財務表現。

晨暉也提到，未加入保瑞集團前，公司營收集中度高，較易受單一客戶業務策略及存貨管理波動影響，如2022年間因全球疫情使得供應鏈較不穩定，進而使得晨暉客戶提高庫存水位，以因應市場不確定性。2023年疫情穩定後，則放緩拉貨速度以調整庫存，間接影響晨暉營收及獲利穩定度。

自去年11月合併後，晨暉加速海外業務開發，目前旗下產品已出口至包含中國大陸、馬來西亞、美國、加拿大、比利時、保加利亞、瑞士等7個國家市場。

晨暉表示，台灣市場開發上，預計今年上半年也將透過保聯通路，推出晨暉開發製造的益生菌等新產品，旗下各產品業務2024年展望看俏。（編輯：張均懋）1130306