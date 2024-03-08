台股漲91.8點
2024/3/8 13:46
（中央社台北8日電）台北股市今天開高走低，收盤漲91.8點，為19785.32點，漲幅0.47%，成交金額新台幣5713.56億元。
加權指數開盤為19966.49點，盤中最高20065.5點，最低19638.13點；不含金融股指數17346.12點，漲74.27點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.49%、食品股跌1.3%、塑化股跌1.81%、紡織股漲1.24%、機電股漲0.8%、造紙股跌0.6%、營建股跌1.01%、金融股漲0.78%。
委買張數2428萬3034張，委賣張數1433萬7175張，成交張數1034萬6758張。
收盤時上漲186家，下跌802家，持平42家。
成交量前5名個股為群益台灣精選高息、元大台灣50反1、復華台灣科技優息、聯電、國泰永續高股息。
漲幅前5名個股為茂矽、嘉晶、傳奇、台火、康控-KY。
跌幅前5名個股為新日興、昆盈、弘憶股、上曜、達邁。1130308
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