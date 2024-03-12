調查：37%企業第2季擬徵才 運輸物流汽車業最強勁

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（中央社記者劉千綾台北12日電）人力資源公司萬寶華今天發布就業展望調查，有37%台灣雇主預計增加人力，其中運輸物流和汽車業、能源和公用事業、醫療保健和生命科學業招聘意願最強勁。萬寶華表示，觀察亞太地區的人力需求仍較為樂觀，但與前1季相比減緩。

萬寶華發布今年第2季全球就業展望調查，藉由調查台灣630位雇主，以了解企業於2024年4至6月間的聘僱狀況，結果顯示37%預計增加人力，27%減少人力，32%維持不變。

萬寶華說明，將增加與減少的人力相抵之後，得出就業展望淨值為+10%，排除季節因素後則為+12%。進一步比較9大行業就業展望淨值，以運輸、物流和汽車業+41%最高，其次為能源和公用事業+27%，醫療保健和生命科學業+20%、排名第3。

萬寶華台灣分公司人才派遣事業總經理葉朝蒂指出，全球旅遊復甦後，間接影響運輸物流相關行業人力荒，在第2季度仍然明顯；另受惠國內三鐵運輸提升維修及研發能量，針對行車控制、系統開發等項目有強烈需求，運輸、物流和汽車業預計會開出機師、運務員及資訊維修人員等職缺。

能源和公用事業也面臨缺工挑戰，葉朝蒂分析，近年國內離岸風電工程持續建設，但關鍵人才幾乎都是來自歐洲的員工協助，本地人才需求緊迫，尤其風電工程師年薪上看百萬，不僅企業高薪挖角，近期也觀察自主開辦培訓班，希望從基礎培養人才庫。

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全球就業市場方面，萬寶華調查顯示，在42個國家及區域的雇主，其中有40個預計增加人力，2個預計減少。

就區域比較而言，萬寶華表示，第2季亞太地區的人力需求仍較為樂觀，但與前1季相比呈現減緩趨勢。在7個國家及區域中，依序為印度+36%、排名第1，其次為中國+32%，新加坡+24%；台灣就業展望為+12%、排名第6，日本就業展望最為謹慎+11%，居於末位。（編輯：張均懋）1130312