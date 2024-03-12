群電2023年每股賺8.27元 擬配股息6元雙創新高

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（中央社記者曾仁凱台北12日電）群光電能公布去年財報，全年營收363.11億元，年減11.6%。但稅後純益32.94億元，比2022年逆勢成長1.4%，換算每股純益8.27元，連續5年改寫歷史紀錄。

群電今天董事會決議每股擬配發現金股息6元，股利發放率為72.5%，對照群電今天收盤股價164.5元，現金殖利率3.64%。

群電受惠匯率及產品結構優化，群電去年毛利率21.2%、營益率10.9%、淨利率9.1%，「3率3升」，皆為史上最佳成績，帶動公司獲利逆勢成長。

群電主管表示，去年上半年疫情紅利消失，PC市場面臨嚴重的庫存調整，2023年是公司近10年來少數營收出現年減的1年，但受惠高效的供應鏈管理及高毛利產品比重提升，群電在獲利方面仍繳出破紀錄的好成績。

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他說，公司產品組合經過多年升級調整，ASP（產品單價）和疫情前相比已有雙位數以上成長，大幅提升公司的獲利能力。

在PC相關、雲端智能、及消費性電子產品等公司3大產品應用中，高毛利的雲端智能應用營收占比提升到53%，其中230W以上的電競筆電、衛星通訊電源營收均達到雙位數年成長，智慧建築營收更大幅衝高到15億元，為上一年營業額的3倍之多，該業務也首度轉虧為盈繳出獲利佳績。（編輯：林淑媛）1130312