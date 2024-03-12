鍾東錦爭取竹南園區設實驗高中 竹科管理局同意研議

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（中央社記者張建中新竹12日電）苗栗縣長鍾東錦今天出席「園縣市共好高峰會」，爭取竹科管理局在轄下竹南科學園區設立國立實驗高級中學，並表示只要園區點頭，要哪所學校，「我自然會想辦法」。竹科管理局長王永壯則回應，「管理局會研議」。

竹科管理局、台灣科學園區科學工業同業公會和新竹市、新竹縣和苗栗縣政府共同舉辦「園縣市共好高峰會」，今天在竹科登場，王永壯、鍾東錦、公會理事長李金恭、新竹市長高虹安和新竹縣長楊文科皆親自出席。

會中討論議題集中於交通和教育問題，鍾東錦說明，苗栗縣負債居全國第一、財政被列管，不過仍希望苗栗學生能夠受到平等待遇。

鍾東錦強調，以前到新竹念書，早上5時多就必須起床，搭6時多的車。苗栗學生要一大早起床，搭車到新竹念書，這樣並不公平，希望讓教育資源更均衡、公平。

鍾東錦提到，只要園區點頭，要哪所學校，「我自然會想辦法」。王永壯隨即回應，「管理局會研議」。

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新竹縣政府也提案建議新竹市、新竹縣和苗栗縣能夠針對113至116學年度竹竹苗地區高中職增班規劃，以及3縣市學生高中就學需求趨勢，提出評估報告。王永壯表示，3縣市首長都相當重視教育，竹科管理局會全力配合縣市政府，向教育部爭取增班。

新竹市政府提案建議，將新竹市關新路延伸開闢至新竹縣公道五路段，以紓解竹東、竹北往返竹科交通壅塞問題，由相關單位執行。（編輯：張若瑤）1030312