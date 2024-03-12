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搶攻東南亞商機 走著瞧採台北曼谷雙總部營運

2024/3/12 21:04
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（中央社記者吳家豪台北12日電）防詐軟體Whoscall開發商走著瞧-創今天舉辦法人說明會宣布，隨著東南亞市場營收占比持續攀高，將以台北與曼谷雙總部方式營運，並由執行長與營運長親自坐鎮，今年仍朝向獲利倍數成長的目標前進。

走著瞧（Gogolook）2023年合併營收約新台幣7.71億元，年增83%；毛利率為91%，年增6個百分點；營業淨利約2000萬元，成立以來首度達成全年獲利；由於美元走強導致匯損影響，歸屬母公司淨利約500萬元，每股盈餘0.16元。

走著瞧共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示，今年有兩大策略重心，第一是月活躍用戶（MAU）的成長，尤其是Whoscall以泰國為首的東南亞地區。第二是投入更多資源在成長潛力高的新服務，例如袋鼠金融和企業端服務，並期待孵化出更多創新服務。

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鄭勝丰強調，走著瞧去年上市後較能吸引高階與國際人才，同時取得新資金，開始獲利後也能逐步累積現金流。在現金充足下，除了關注當下的營收與獲利之外，更有空間進行可提升競爭力與創造長期價值的策略布局。

走著瞧發布新聞稿指出，旗下個人數位防詐軟體Whoscall全球月活躍用戶數已超過1700萬，今年Whoscall在泰國的月活躍用戶數可望超越台灣。企業端服務目前營收占比不高，今年將更積極布局，跨入更多的企業防詐應用領域，同時拓展海外市場。（編輯：林興盟）1130312

#Whoscall
#東南亞
#鄭勝丰
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