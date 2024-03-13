簡立峰：生成式AI發展 打到中國「阿基里斯腱」

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（中央社記者張璦台北13日電）前Google台灣董事經理簡立峰表示，台灣很幸運有半導體基礎，但AI時代的「石油」是數據，需思考將晶片優勢結合數據，應用在百工百業，此外他提到，生成式AI讓中國難以過濾「維尼熊」相關問題，可說是打到中國的「阿基里斯腱」。

國科會今天舉辦2024年GenAI（生成式人工智慧）產業高峰論壇，做為「晶創台灣」方案首波活動；簡立峰在會中發表演說時表示，AI正在進行一場資訊工業革命，機會很大、風險挑戰亦然。

簡立峰指出，台灣在先進半導體優勢下，是世界上首波受惠於AI的少數國家之一，以近日國內ETF市場火熱為例，反映出股票族相信台灣是在AI領域表現很強的國家。

同時，他表示，有統計指生成式AI將衝擊全世界3億個工作機會，但台灣目前沒有列在受影響最大國家之列，主因正是台灣是以製造業為基礎，而非知識型國家。

不過，簡立峰也說，「台積電市值（幾乎）等同於台灣一年的GDP」，高度集中單一產業、單一公司是相當危險的，全世界市值前10大企業以數據公司占多數，因此AI時代真正的「石油」是數據，如何把晶片優勢銜接數據，兩者結合應用在百工百業，是台灣須思考的方向。

根據彭博數據，台灣受惠於AI的程度排名高於中國、日本，簡立峰表示，不是中國AI不強，而是生成式AI打到中國的「阿基里斯腱」，在網路時代要屏蔽一個網頁很容易，但生成式AI是一問一答，很難生成內容後再過濾「維尼熊」相關問題；他也認為，當前地緣政治情勢下，紅色供應鏈受限，是台灣發展AI的優勢之一。

不過簡立峰認為，台灣除在創新、應用面的表現相對他國弱；他說，台灣缺乏國際級AI平台，被動接受外國服務的隱憂。

他表示，國內民眾使用生成式對話引擎，所講的一字一句都要送到雲端，由一家國外特定公司回答答案，而公司訓練模型的資料，7成是英文，繁體中文占比少之又少，由於中文語言模型主導性弱，可能引發「大腦外包」情況。

同時，簡立峰指出，國內的挑戰也包含企業缺乏數據與模型訓練經驗，面臨更大的數位轉型壓力。

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除談及台灣發展AI的優勢與挑戰，簡立峰表示，台灣的重要契機就是軟體，事實上現在台灣資本市場已開始重視軟體新創，聯發科、鴻海、宏碁、華碩等大企業投入軟硬整合領域。

簡立峰形容，當年Nokia之於芬蘭，就像現在台積電之於台灣；先前Nokia手機「賣不動」後，遊戲產業成為接班梯隊，使芬蘭在人口少的情況下，持續實現經濟上的自給自足，由此應證，軟體可能將是台灣在少子化時代裡「最好的機會」。（編輯：潘羿菁）1130313