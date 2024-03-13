雲豹能源2024年綠電交易營收看增3倍 獲利挑戰1股本
2024/3/13 16:14
（中央社記者張建中台南13日電）雲豹能源永續長張建偉今天表示，綠電交易市場供不應求，預期今年相關營收可望激增3倍，獲利貢獻比重達2位數百分比水準，整體獲利將挑戰賺1個股本。
雲豹能源今天舉行媒體交流會，張建偉說，儲能業務是去年營運主力，營收比重達62%；太陽能營收比重20%，水處理業務占6%，綠電交易占5%，其它業務比重約7%。
展望今年，張建偉表示，儲能業務因去年業績基期高，今年儲能業績可能下滑；太陽能業務則維持新增150MW（百萬瓦），並將積極拓展越南、泰國、菲律賓及印尼等東南亞市場。
綠電交易業務方面，張建偉說，2023年簽約7億度電，貢獻約6%獲利，目前客戶已有Google及美光（Micron）等國際大廠。
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張建偉表示，雲豹能源綠電交易新增半導體廠客戶，規模達45MW，今年來累計簽約125億度電，預期今年綠電交易營收可望激增3倍，獲利貢獻比重達2位數百分比，整體獲利將挑戰賺1個股本。
雲豹能源副總經理譚宇軒說，旗下台南北門漁電共生案場啟用滿1年，是國內最大漁電共生案場，同時配合第一批儲能標案。目前投資艾滴科技，未來將攜手開發台灣及東南亞蝦電共生案場。（編輯：翟思嘉）1130313
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