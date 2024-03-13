更多編輯台推薦新聞：
陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活
運動

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路
娛樂

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人
娛樂

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化
兩岸

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
兒盟社工上銬移送惹議 北市警：不應暴露戒具 偵查隊長申誡1次
首頁 / 產經

雲豹能源2024年綠電交易營收看增3倍 獲利挑戰1股本

2024/3/13 16:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台南13日電）雲豹能源永續長張建偉今天表示，綠電交易市場供不應求，預期今年相關營收可望激增3倍，獲利貢獻比重達2位數百分比水準，整體獲利將挑戰賺1個股本。

雲豹能源今天舉行媒體交流會，張建偉說，儲能業務是去年營運主力，營收比重達62%；太陽能營收比重20%，水處理業務占6%，綠電交易占5%，其它業務比重約7%。

展望今年，張建偉表示，儲能業務因去年業績基期高，今年儲能業績可能下滑；太陽能業務則維持新增150MW（百萬瓦），並將積極拓展越南、泰國、菲律賓及印尼等東南亞市場。

綠電交易業務方面，張建偉說，2023年簽約7億度電，貢獻約6%獲利，目前客戶已有Google及美光（Micron）等國際大廠。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

張建偉表示，雲豹能源綠電交易新增半導體廠客戶，規模達45MW，今年來累計簽約125億度電，預期今年綠電交易營收可望激增3倍，獲利貢獻比重達2位數百分比，整體獲利將挑戰賺1個股本。

雲豹能源副總經理譚宇軒說，旗下台南北門漁電共生案場啟用滿1年，是國內最大漁電共生案場，同時配合第一批儲能標案。目前投資艾滴科技，未來將攜手開發台灣及東南亞蝦電共生案場。（編輯：翟思嘉）1130313

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.61