KPMG：用電大戶門檻下修等因素 綠電需求仍大於供給

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（中央社記者羅元駿台北13日電）為迎合淨零目標，綠能需求大，KPMG安侯建業今天表示，去年台灣再生能源發電量267.1億度，其中太陽能占逾5成，離岸風電未來3年將急起直追，不過考慮未來用電大戶門檻下修、RE100企業與供應鏈綠電宣告時程壓力，綠電仍存在供需失衡挑戰。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所今天舉辦「淨零排放與綠電採購管理研討會」，從淨零排放目標、國內用電大戶條款規範與RE100倡議，探討台灣企業在綠電採購與管理的需求、交易現況及面臨的議題。

KPMG安侯永續董事總經理黃正忠指出，去年是人類在地球上有記錄來氣候最熱的一年，也是二氧化碳在大氣中濃度最高的一年，帶來的災難有增無減。台商必須逐低碳而居，使用綠電成為重要趨勢，並指出早在2年前KPMG全台辦公室就已使用100%綠電。

中經院國際經濟所能源與環境研究中心博士羅時芬表示，RE100以電力需求端角度共同倡議綠電的使用，加入企業須承諾在2050年達成100%綠電目標，並透過自發自用、購買綠電憑證、簽訂綠電購電合約等策略，減少範疇二的溫室氣體排放，逐步達成淨零排放目標。

羅時芬指出，蘋果公司（Apple）承諾2030年全產品達碳中和，國際供應鏈的漣漪效應，讓企業都逃脫不出供應鏈網。企業自身應先做好碳盤查中占比最高的範疇二，透過RE100，讓買方告訴賣方促進零碳電網，也相當於協助客戶管理好範疇三。

資策會數位轉型研究院能源數據科技中心副主任洪永杰表示，節能是邁向淨零排放的重要議題，從需求端的行為改變，即源頭減量能帶來40%至70%的減碳貢獻，並強調改變消費者的使用需求及行為。

洪永杰表示，國內住商部門的溫室氣體排僅次於製造部門，資策會透過主動式節能數據服務的設計理念，結合智慧量表與人工智慧，善用AI分析用電數據，識別高能耗電器的使用模式和能耗以推動住宅的節能，資策會也持續協助業者面對家庭用戶，推動源頭改變與減量。

KPMG畢馬威財務諮詢公司副總經理林文棟指出，台灣近年再生能源發電量持續提升，2023年發電量達267.1億度，其中太陽能占逾5成，而離岸風電在未來3年內將大幅成長，有望與太陽能發電量相當。

林文棟表示，從能源署數據來看，去年再生能源發電中有79%躉售給台電，顯示市場上的綠電供應仍有限，而帶動綠電需求主要推力則有用電大戶條款、排碳大戶條款、國際大廠加入RE100與碳邊境調整機制（CBAM）。

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林文棟進一步說明，買方困境是目前仍為賣方市場，綠電供給不足加上價格相對較高；而未來綠電供給以離岸風電為主，但離岸風電業者傾向優先出售給大戶，且風電案場工程未能如期進展，都導致國內綠電市場供需失衡問題。

KPMG畢馬威財務諮詢公司董事總經理陳文正指出，在綠電市場還沒完全開放之前，綠電供需不平衡的問題仍會繼續存在，儘管離岸風電所發綠電將大量進入綠電市場，但需求面仍受未來用電大戶門檻下修、以及RE100企業與供應鏈綠電宣告時程迫近時逐漸增加，未來幾年再生能源市場將洗牌，企業應提早因應。（編輯：潘羿菁）1130313