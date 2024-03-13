和泰車去年每股賺41.03元創高 擬配息20元平紀錄

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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）汽車龍頭和泰車今天公布去年稅後獲利新台幣228.58億元，創歷史新高，每股稅後純益41.03元，董事會決議擬配發現金股利每股20元，平2021年現金股利水準，為歷史高點，現金配發率約48.7%。

和泰車去年合併營收達2794.8億元，較2022年2457.75億元成長13.71%，去年稅後獲利228.6億元，較2022年虧損193.3億元轉盈，去年基本每股純益41.03元。

和泰車說明，去年因LEXUS車款產量及銷售恢復能量，進口車大量到港，使全年銷售台數共3萬65台，較2022年大幅成長55.6%，且TOYOTA和LEXUS全年銷售15萬9175台，創歷史新高，較2022年成長11.5%，本業及經銷商獲利均增加。

和泰車指出，國瑞銷售台數也有成長，營收及獲利表現挹注和泰車全年成果。

在關係企業，和泰車說明，旗下和潤受惠分期業務持續顯著成長，整體應收帳款淨額持續累積，和運總保有資產增加，整體營收獲利增加，均貢獻母公司獲利。

在產險部分，和泰車指出，揮別防疫險虧損陰霾後，除了穩定獲利外，也有投資收益增加，帶動營收及獲利表現；集團小金雞車美仕也受惠國內外需求成長。

展望未來，和泰車指出，集團子公司表現可期，未來本業汽車相關與移動服務生態圈拓展，可望帶來更多成長。

和泰車先前預期，今年台灣新車市場規模可到45萬輛，旗下TOYOTA、LEXUS、HINO等三大品牌總登錄數拚17萬輛，目標創歷史新高。市占率要達到37.8%。（編輯：楊蘭軒）1130313