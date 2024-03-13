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走過防疫險風暴 富邦產與和泰產減資彌補虧損

2024/3/13 20:12
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（中央社記者謝方娪台北13日電）產險業挺過防疫雙險理賠風暴，富邦產險董事會今天決議減資彌補虧損，減資比率達79.56%，減資後股本降至新台幣30億元；和泰產險董事會近日也決議減資彌補虧損，減資後股本為20億元。

因應防疫雙險理賠潮，富邦產2022年8月及2023年5月各辦理現金增資150億元及160億元，截至2023年底實收資本額拉高至146.78億元，個體股東權益為188.04億元。

富邦金今天代子公司富邦產公告董事會決議通過辦理減資彌補虧損，減資比率達79.561799%，減資後股本降至30億元。

富邦產表示，考量防疫險理賠已進入尾聲，且公司逐月獲利已回穩，為改善財務結構與未來營運發展需要，因此辦理減資彌補虧損，將資本回歸疫情前水準。

富邦產指出，此次減資金額為116.78億元，減資後實收資本額降至30億元，不影響公司股東權益與資本適足性，資本適足率（RBC）仍高於法定標準。

富邦產減資彌補虧損案將於股東會決議通過生效並報奉金管會證期局及保險局核准後，授權富邦產董事長訂定基準日。

和泰車8日亦代子公司和泰產險公告董事會決議擬辦理減資彌補虧損，減資金額達260億元，減資比率為92.85714286%，和泰產減資後股本降至20億元；減資基準日將待今年股東常會決議通過後，另行召開董事會決議。（編輯：楊蘭軒）1130313

#富邦金
#和泰產險董事會
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