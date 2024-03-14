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工業富聯去年獲利創新高 今年鎖定AI供應鏈產品

2024/3/14 10:44
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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海旗下工業富聯公布2023年獲利人民幣210.4億元，創上市以來新高，每股純益人民幣1.06元，展望今年，工業富聯800G高速交換機可放量貢獻營收，鎖定AI上游模組、基板、先進散熱及液冷技術，以及後段伺服器系統整合等。

工業富聯今天上午公布去年財報，去年營收人民幣4763.4億元，較2022年減少6.94%，站歷年次高，去年稅後獲利人民幣210.4億元，年增4.82%，創上市以來新高，去年每股基本純益人民幣1.06元，優於2022年1.02元。

工業富聯指出，2023年與客戶共同開發並量產高效能人工智慧（AI）伺服器，並提供資料中心先進散熱解決方案，此外工業富聯參與客戶AI工廠建設，並在雲端遊戲、車用移動伺服器、邊緣伺服器和太空互聯網運算伺服器等新領域漸見成效。

展望今年營運，工業富聯指出，800G高速交換機已進行新產品導入（NPI）階段，預計今年將開始放量並貢獻營收。

在AI應用，工業富聯表示，今年將以AI技術為核心驅動力，全力聚焦AI產品、先進散熱及液冷技術，持續布局AI產業價值鏈上游的繪圖晶片（GPU）模組、基板及後段AI伺服器設計與系統整合等業務。

觀察2023年主要產品項目業績，其中在雲端運算，工業富聯指出，受惠雲端運算和AI需求快速成長，去年工業富聯雲端運算營收人民幣1943.08億元。其中雲端服務商產品占比快速至近50%，AI伺服器占雲端運算營收比例提高至約30%。

工業富聯指出，去年雲端運算項目毛利率5.08%，較2022年提升1.12個百分點，是上市以來雲端運算項目毛利率首次突破5%，主要受惠AI伺服器市占率大幅上升，帶動雲端運算整體毛利率。

在通訊和行動設備項目，工業富聯指出，去年高速交換機及路由器市占率超過75%，100G、200G、400G等高速交換機量產出貨，其中200G、400G交換機出貨提升。（編輯：張均懋）1130314

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